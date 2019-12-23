Суд арестовал подозреваемого в ограблении банка в Приморье

По данным следствия, преступник ворвался в одно из отделений банка и, угрожая сотрудникам пистолетом и гранатой, похитил шесть миллионов рублей.

В Приморье арестован злоумышленник, подозреваемый в разбойном нападении на офис банка. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали представители полиции, неизвестный в маске ворвался в отделение банка в Находке 9 декабря. Сотрудникам он угрожал пистолетом и гранатой. У одного из банковских работников он потребовал проводить его в деньгохранилище, откуда забрал шесть миллионов рублей.

В совершении ограбления подозревают 47-летнего местного жителя. Его задержали по дороге в аэропорт — мужчина хотел вылететь в Москву и даже купил билет на рейс. При обыске у подозреваемого обнаружили один миллион 350 тысяч рублей.

А из гаража мужчины правоохранители изъяли ружьё, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчину ждёт до 15 лет лишения свободы.