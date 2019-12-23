В "Роскачестве" рассказали, как правильно выбрать сладкий подарок на Новый год

Специалисты советуют обращать внимание на те продуктовые наборы, в состав которых входит как можно меньше пищевых добавок и консервантов.

Неделя до Нового года — самое время покупать сладкие подарки. "Роскачество" разработало набор рекомендаций по выбору вкусного сувенира. В частности, такие товары лучше покупать в специализированных магазинах, отмечает организация.

— Лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, так как в большинстве случаев в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии — срок выработки и хранения у них почти одинаковый, — советуют в "Роскачестве".

Также отмечается, что один из самых простых и достоверных способов быть уверенным в качестве подарка — собрать его самостоятельно.

Рекомендации коснулись и срока годности продукта. Лучше всего покупать подарки, дата изготовления которых максимально приближена к дате покупки, тогда все сладости в нём точно будут свежими.

— На этикетке должны быть отражены наименование и юридический адрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей. Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, — говорится в сообщении.

Специалисты также советуют обращать внимание на те продуктовые наборы, в состав которых входит как можно меньше пищевых добавок, консервантов, натурального кофе, гомогенизированных жиров и масел. Самыми безопасными сладостями в "Роскачестве" назвали мармелад и зефир — в них меньше всего сахара, а ещё в них содержится пектин, полезный для суставов и хрящевой ткани.

Родителям, которые выбирают сладкий подарок для своих малышей, посоветовали обратить внимание на сою в составе продукции. Она может вызвать аллергию у ребёнка. Маркетинговые ходы продавцов, прибавляющих к названию товара слова "детский" и "для детей" или кладущих в набор игрушки, в "Роскачестве" призвали проигнорировать. Такие уловки вовсе не гарантируют безвредный для детей состав продукта.

Изделия из шоколада рекомендовано хранить при температуре 15–17 градусов. В противном случае шоколад может покрыться белым "налётом". Однако это признак натурального состава продукта. Изделия, изготовленные с использованием заменителей какао-масла, такой "сединой" не покрываются.