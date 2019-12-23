Трое человек пострадали при столкновении фуры с автобусом в Нижнем Новгороде

По предварительной информации, грузовик нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

В Нижнем Новгороде произошло столкновение грузовика с автобусом, в результате которого травмы получили по меньшей мере трое пассажиров общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла рано утром в Приокском районе города.

— По предварительной информации, водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 29. В результате ДТП пострадало трое пассажиров автобуса: два человека госпитализированы, одному оказана медицинская помощь на месте происшествия, — приводит цитату представителей ведомства РИА "Новости".

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожной аварии.