Совфед поднимет вопрос о запрете "конфет" с никотином

Если правительство поддержит предложение, торговлю этими веществами могут закрыть уже с января.

На пленарном заседании Совета Федерации будет поднят вопрос об обращении к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий, в том числе снюсов. Временное ограничение необходимо для внесения соответствующих поправок в законодательство, объяснил глава Социального комитета СФ Валерий Рязанский.

— Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу, — рассказал РИА "Новости" сенатор.

Как отметил парламентарий, ранее уже была запрещена продажа снюсов и жевательного табака, потребителями которых иногда становились подростки. Однако это не до конца решило проблему, поскольку рынок предлагает всё новые виды никотиносодержащих изделий, которые могут приобретаться несовершеннолетними, например никотиносодержащие конфеты.

— При этом популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых. Впереди — школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков, — сказал Рязанский.

Отметим, снюс — это измельчённый увлажнённый табак для рассасывания. При его употреблении никотин поступает в организм, в том числе через слизистую оболочку.

Как сообщал Лайф, в Госдуме в связи с участившимися случаями отравлений предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса. При этом рэпер Птаха (Давид Нуриев) считает, что запрещать снюс бессмысленно: "дети найдут способ", как раздобыть лакомую пастилку. Он полагает, что школьников надо просвещать и рассказывать им о вреде наркотиков.