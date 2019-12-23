Совфед поднимет вопрос о запрете "конфет" с никотином

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Фото © Flickr/morganmorgan

Если правительство поддержит предложение, торговлю этими веществами могут закрыть уже с января.

На пленарном заседании Совета Федерации будет поднят вопрос об обращении к правительству с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий, в том числе снюсов. Временное ограничение необходимо для внесения соответствующих поправок в законодательство, объяснил глава Социального комитета СФ Валерий Рязанский.

Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу, — рассказал РИА "Новости" сенатор.

Как отметил парламентарий, ранее уже была запрещена продажа снюсов и жевательного табака, потребителями которых иногда становились подростки. Однако это не до конца решило проблему, поскольку рынок предлагает всё новые виды никотиносодержащих изделий, которые могут приобретаться несовершеннолетними, например никотиносодержащие конфеты.

При этом популярность у ребят в таких "конфетах" в семь раз выше, чем у взрослых. Впереди — школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков, — сказал Рязанский.

Отметим, снюс — это измельчённый увлажнённый табак для рассасывания. При его употреблении никотин поступает в организм, в том числе через слизистую оболочку.

Как сообщал Лайф, в Госдуме в связи с участившимися случаями отравлений предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса. При этом рэпер Птаха (Давид Нуриев) считает, что запрещать снюс бессмысленно: "дети найдут способ", как раздобыть лакомую пастилку. Он полагает, что школьников надо просвещать и рассказывать им о вреде наркотиков.

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