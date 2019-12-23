В Москве вооружённые грабители вынесли из магазина шоколад на 2 тысячи рублей

Среди дерзких злоумышленников-сладкоежек была женщина. Им пока удаётся скрываться.

В Москве трое грабителей вынесли из магазина шоколад на две тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошёл в воскресенье, 22 декабря, в магазине, который располагается на Волгоградском проспекте. Около четырёх часов дня трое злоумышленников, из которых одна была женщина, ворвались в помещение супермаркета. Угрожая продавцам ножом, они открыто похитили товар — шоколад, а затем скрылись в неизвестном направлении.

— Материальный ущерб составил две тысячи рублей, — цитирует агентство сообщение столичного главка.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Вооружённый разбой". Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Лайф рассказывал, как в Пулково бомж-сладкоежка неделю обворовывал магазин. 54-летний бездомный за несколько дней вынес 27 коробок шоколадных конфет, несколько пачек печенья, чемодан и пару наплечных сумок.