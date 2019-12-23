Спустя полвека. Опубликовано продолжение "Умки"

В мультфильме зрители увидят как всем уже знакомых героев, так и новых персонажей.

Сегодня "Союзмультфильм" опубликовал новый эпизод мультфильма "Умка". Премьера состоялась на YouTube-канале студии через полвека после выхода последней серии.

Как и обещали авторы мультика, самый добрый медвежонок нашёл своего друга и вернулся к маме. Зрители увидели в картине как старых любимых героев, так и новых персонажей.

Приятным бонусом к мультфильму стало музыкальное сопровождение: в заключительных титрах прозвучала та самая "Колыбельная медведицы" в исполнении народной артистки России Ларисы Долиной.

В киностудии "Союзмультфильм" премьера продолжения "Умки" состоялась 14 декабря, а в онлайн-кинотеатре — 17 декабря.