На Чукотке сошла крупнейшая за 35 лет лавина, пропал сноубордист

Поисково-спасательная операция продолжается уже вторые сутки, молодой экстремал может находиться в толще снега.

22 декабря в окрестностях посёлка Эгвекинот на Чукотке сошла самая мощная за 35 лет снежная лавина. Под лавину мог попасть молодой сноубордист, его ищут спасатели и добровольцы.

— Гражданин П. вышел на связь перед сходом лавины и сообщил своим знакомым, что находится на месте и собирается совершить спуск, вскоре в предполагаемом месте спуска сошла лавина. О местонахождении молодого человека до сих пор ничего не известно, — говорится в сообщении Администрации Эгвекинота.

Эксперты считают, это самая крупная лавина на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает 10 метров.

Спасательная операция продолжается, в ней принимают участие волонтёры, местные власти обеспечивают их едой и горячими напитками. Поиски осложнены большим объёмом снега, ветром и 30-градусным морозом. Кроме того, на участке сохраняется лавиноопасная обстановка.

— По возможности избегайте выездов и походов в тундру без острой необходимости, берегите себя и своих близких, — предупредил глава округа Эгвекинот Роман Коркишко.