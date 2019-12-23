СМИ: На "русифицированный" Superjet потратят ещё около 15 млрд рублей

Нужны научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для модификации с максимальным импортозамещением.

Министерство промышленности и торговли России планирует выделить дополнительно 14,867 миллиарда рублей на разработку модификации самолёта Superjet New. Ключевой особенностью модели станет то, что в нём будут использоваться только детали и системы, произведённые в России. Такие данные приводит РБК со ссылкой на информацию из базы данных СПАРК.

— Контракт будет заключён в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года, — подтвердили эту информацию изданию в министерстве.

Как говорится в статье, почти 15 миллиардов выделенных средств будут потрачены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Ожидается, что все работы по этому направлению будут завершены до 15 декабря 2021 года. Притом вся разработка новой модификации самолёта — часть госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013−2025 годы".

Отметим, что единственным разработчиком и производителем SSJ являются "Гражданские самолёты Сухого".

Ранее СМИ сообщали, что поставки лайнеров SSJ 100 могут упасть до минимума с 2012 года.