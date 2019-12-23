Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду

В числе людей, которым рекомендуется воздержаться от данного напитка, язвенники и болеющие гастритом.

Хоть и считается, что минеральная вода благотворно влияет на организм человека, пользу она приносит не всем. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, минеральную воду можно условно разделить на столовую и лечебную. Последняя, в свою очередь, делится на щелочную и кислотную. Здоровому человеку её пить вообще не рекомендуется, она назначается по показаниям.

— В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта, назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному, — сказала Соломатина.

Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача. По её словам, "попробовать" можно, а вот "употребляя на постоянной основе", можно, наоборот, приобрести заболевания.

Столовая минеральная вода также может негативно повлиять на организм человека, но не из-за солей, а из-за газа.

— Он раздражает слизистую, и, если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащённую углекислым газом, — заключила Соломатина.

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