Генсек НАТО заявил о готовности к личной встрече с Путиным

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Фото © Flickr/Arbeiderpartiet

Йенс Столтенберг отметил, что Россия — крупнейший сосед альянса и останется таковым.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью немецкому DPA.

Если будет подходящий контекст, то я встретился бы с президентом Путиным, — отметил генсек альянса.

Он считает, что важно вести переговоры именно тогда, когда появляются сложности в отношениях. Столтенберг добавил, что Россия — крупнейший сосед альянса и останется таковым. Поэтому НАТО нужно научиться "управлять" такими отношениями.

Ранее в НАТО назвали угрозой "агрессивные действия России". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются.

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