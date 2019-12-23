На МЦД-2 восстановлен интервал движения между большинством поездов

Интервал движения на МЦД-2 и Курском направлении между большинством поездов восстановлен. Несколько поездов будут следовать с увеличенным интервалом до полного восстановления графика. — ЦППК (@centralppk) December 23, 2019

На Московском центральном диаметре (МЦД-2), соединяющем Нахабино и Подольск, восстановлен интервал движения между большинством поездов. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

— Несколько поездов ещё будут передвигаться с увеличенным интервалом до полного восстановления графика, — уточняет ЦППК в Twitter.

Причиной увеличения интервала движения поездов на МЦД-2 и Курском направлении сегодня утром стала потеря напряжения в контактной сети.