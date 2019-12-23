"У каждого свой путь". В Тюмени из McDonalds выгнали замерзающего мужчину

Сотрудники ресторана отказались вызывать пострадавшему скорую помощь и посоветовали очевидцам самим согреть его.

Сотрудники ресторана "Макдоналдс" в Тюмени отказались пустить погреться мужчину с обмороженными ногами, пока к нему ехала скорая помощь. Об инциденте рассказал очевидец Александр Воронов в паблике "ЧС Тюмень". Ночью к нему и его друзьям подошёл мужчина и попросил вызвать медиков, утверждая, что больше не может идти.

— Мы спросили его, заходил ли он в "Макдоналдс", просил ли о помощи. Заходил, но сразу после этого всех посетителей выгнали на улицу и "Макдоналдс" закрыли, скорую помощь вызывать ему отказались, — рассказывает Александр.

Неравнодушные вызвали замерзающему мужчине скорую помощь, а позже попытались договориться с менеджером ресторана, чтобы тот впустил пострадавшего хотя бы в тамбур, не открывая дверь в само заведение.

— Наотрез отказался пускать его даже в тамбур, ссылаясь на то, что "у нас инструкции, по которым нам нельзя никого пускать", "каждый сам выбирает свой путь", "мы выгнали его только 10 минут назад, он не мог так быстро замёрзнуть", — процитировал слова менеджера очевидец.

Он также добавил, что другие люди, оказавшиеся поблизости, встали на сторону мужчины и потребовали впустить его внутрь. Однако на это менеджер якобы предложил им самим согреть пострадавшего. Скорую в итоге дождались в другом заведении, а в службе поддержки ресторана "Макдоналдс" ответили, что сотрудник действовал по инструкции и не имел права никого впускать.

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