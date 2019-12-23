Лайф публикует видео из магазина, где ударили ножом сотрудника Генпрокуратуры

На кадрах видно, что предполагаемый преступник бежит, а ему самоотверженно пытается помешать кассир супермаркета.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места вооружённого нападения на сотрудника Генпрокуратуры в одном из супермаркетов столицы. Конфликт двух посетителей возник после того, как сотрудник прокуратуры заметил, что мужчина пытается похитить товары. Тогда несостоявшийся вор достал нож и нанёс сознательному гражданину удар ножом в бедро. На кадрах видно, что предполагаемый преступник пытается скрыться. В погоню за ним бросаются кассиры супермаркета.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, пострадавшим оказался 44-летний прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе. У него зафиксировано ножевое ранение бедра.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, напавший задержан. По предварительным данным, это 22-летний приезжий из другого региона.