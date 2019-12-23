Раскрыт простой способ проверить алкоголь с помощью зажигалки

По словам эксперта, чаще всего в России подделывается крепкий и дорогой алкоголь.

В преддверии новогодних праздников увеличивается спрос на алкоголь, но возрастает и активность мошенников, которые продают под видом известных марок спиртного суррогат или вовсе опасный для жизни метиловый спирт. Проверить качество крепких напитков можно при помощи обыкновенной зажигалки, рассказал агентству "Москва" руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

— Проверить качество крепкого алкоголя в домашних условиях легко. Нужно налить небольшое количество напитка в столовую ложку, а потом поджечь зажигалкой. Если пламя станет голубое, то значит там содержится этиловый спирт, а вот если пламя зелёное — это метиловый спирт, пить который категорически нельзя и необходимо немедленно обратиться в полицию, — сказал эксперт.

Павел Шапкин уточнил, что данную процедуру надо проводить строго перед употреблением спиртного, поскольку эксперименты с огнём в состоянии алкогольного опьянения могут быть опасны.

Специалист добавил, что наибольший риск приобрести подделку у тех, кто предпочитает элитные виски, коньяк, ром и дорогую водку. Особенно если стоимость одной бутылки превышает полторы тысячи рублей. По словам Шапкина, Интернет наполнен объявлениями о продаже пустых бутылок известных элитных марок спиртного.

— В эти бутылки заливают подделку. Хорошо, если это подделка будет на основе этилового спирта, а не на основе метанола. Потом это всё продаётся через Интернет или через барменов. Когда вы идёте в кафе и заказываете там крепкий напиток, то вы не можете быть на 100% уверены в его качестве. В Интернете нельзя выбирать алкоголь, потому что там всё нелегально, можно погибнуть от такого напитка, — пояснил Шапкин.

Согласно данным Центра разработки национальной алкогольной политики, за первые девять месяцев 2019 года от случайных отравлений алкоголем в России умерло более пяти тысяч человек. Данный показатель на 11,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

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