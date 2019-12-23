Греф рассказал, когда Сбербанк отменит "банковский роуминг"

Сбербанк уже начал тестировать отмену так называемого банковского роуминга в одном из российских регионов. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.

— Будем тестировать ещё другие схемы изменения комиссионных платежей, и я думаю, что к середине года мы внедрим промышленное решение, — заявил он телеканалу "Россия 24".

Напомним, в середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за переводы между счетами в одном банке, но в разных регионах. Документ вступит в силу через 180 дней после официального опубликования — в июне 2020 года.