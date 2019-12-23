В Кремле назвали дату Послания президента Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— У нас девятого числа все выходят на работу. Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с Посланием, — объяснил он выбор даты. — Предметная работа над содержанием начинается.

В 2019 году обращение президента состоялось 20 февраля. Лайф собрал самые яркие его высказывания. Позже глава государства утвердил перечень поручений по итогам Послания. Он состоит из 13 пунктов, которые касаются задач в социальной сфере, экономике и внешней политике.