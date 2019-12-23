В Красноярске по улице бегала голая девушка с ребёнком — видео

Она забежала в магазин и вела себя там неадекватно. Охрана забрала у неё малыша и вызвала полицию.

Голая девушка с годовалым ребёнком на руках бегала по улицам Красноярска. Видео инцидента появилось в распоряжении Лайфа.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что обнажённая девушка выбегает из магазина с младенцем. Очевидцы попытались догнать её, но вернулись лишь с ребёнком и одеялом, которое было на девушке. Позже её задержали сотрудники полиции.

— Женщина выбежала из магазина и была задержана сотрудниками полиции. Она находилась в неадекватном состоянии, шла пена изо рта. Передали скорой и направили в КНД-1 (Красноярский наркологический диспансер. — Прим. ред.), — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

По информации местных СМИ, в гастрономе младенца покормили, после чего полиция нашла отца ребёнка.

Нужно подчеркнуть, что температура воздуха в Красноярске сегодня около минус 14 градусов.

Ранее в Москве голый мужчина в неадекватном состоянии пытался разбить окна соседям, а после задержания полицией скончался.