В Кремле высказались о санкциях США против "Северного потока — 2"

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Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance

В Кремле назвали неприемлемыми санкции США против "Северного потока — 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта, — добавил Песков.

Он подчеркнул, что ответные меры будут приняты исходя из национальных интересов РФ.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете США, включающий санкции против газопровода "Северный поток — 2". Власти США требуют немедленного прекращения строительства. После этого швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, приостановила свою работу.

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