В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Как заявил Дмитрий Песков, от подобных инцидентов не застраховано ни одно государство в мире.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшую 19 декабря стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке, в результате которой погибло двое силовиков, трагическим происшествием, а само нападение — проявлением безумия, от которого никто не застрахован.

— Это происшествие, трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Но я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае мы с вами живём в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от, скажем так, любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями, — сказал Песков журналистам.

Напомним, 19 декабря мужчина открыл стрельбу прямо у здания ФСБ на Лубянке. Преступник был нейтрализован на месте. Позже выяснилось, что стрелявшим был житель Подмосковья, который увлекался стрельбой.

Лайф опубликовал видео с моментом ликвидации стрелка и рассказ очевидца о произошедшем. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СКР. На месте происшествия погиб сотрудник ФСБ, позже стало известно, что в больнице скончался ещё один сотрудник.