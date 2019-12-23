Минобороны получило первую ЗРС С-350 "Витязь"

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Фото © ТАСС / Максим Шипенков

Эта система может поражать цели в радиусе 60 километров и на высоте до 30 километров.

Минобороны РФ получило первую зенитно-ракетную систему С-350 "Витязь". Как сообщили в концерне "Алмаз-Антей", торжественную церемонию провели на полигоне Капустин Яр.

Отмечается, что на полигоне "были выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей". Испытания системы прошли успешно.

Напомним, С-350 "Витязь-ПВО" придёт на замену С-300ПС. Радиус поражения у неё — 60 километров, высота поражения — 30 километров. Поражать система может как баллистические, так и аэродинамические цели. В одной установке находится 12 ракет. Испытания новой системы были завершены в апреле.

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