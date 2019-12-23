Лавров — о признании Крыма на Западе: Серьёзные люди уже давно всё поняли

По его мнению, не видеть единства полуострова с РФ — значит ничего не понимать в истории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что авторитетные политики на Западе уже давно приняли факт принадлежности Крыма к России. Об этом министр сказал, выступая в Совфеде в ходе правительственного часа.

— Не понимать, что Крым — это Россия и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, — значит не понимать ничего в истории, — сказал Лавров сенаторам. — Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьёзные люди уже давно всё поняли.

Говоря об Украине, Лавров отметил, что Москва будет добиваться прекращения дискриминации в этой стране русскоязычных граждан.

Министр вновь подчеркнул, что внутренний конфликт в соседней стране можно разрешить только посредством минских соглашений.

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом, соединяющим полуостров и материковую часть России, и проклял 2014 год.