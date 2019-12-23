СВР рассекретит данные о некоторых разведчиках

Как отметил Сергей Нарышкин, работники этой сферы — высокообразованные люди, настоящие патриоты, посвятившие всю жизнь служению родине.

В Москве состоялся круглый стол Российского исторического общества, который был посвящён истории внешней разведки. Поводом для этого стал вековой юбилей разведывательной службы нашей страны. Председатель общества и в то же время директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал журналистам, что в честь праздника запланирован целый ряд мероприятий. Так, будет рассекречено огромное количество документов, например о личностях выдающихся разведчиков прошлого.

— История разведки — неотъемлемая часть истории страны. И, конечно, главное, о чём мы хотим рассказать нашему обществу, что разведка была, есть и будет сильным и эффективным инструментом защиты национальных интересов нашего государства. Это во-первых. А во-вторых, хотим рассказать, что в разведке работают не какие-то вымышленные супермены, а люди, цивилизованные патриоты. Люди, любящие свою страну, высокообразованные и избравшие свой путь служения своему Отечеству, — рассказал Сергей Нарышкин.

Также в ближайшем будущем запланировано открытие памятника первому председателю Императорского русского исторического общества — князю Петру Андреевичу Вяземскому.

Лайф вёл трансляцию этого заседания Российского исторического общества при участии директора СВР Сергея Нарышкина и министра просвещения Ольги Васильевой.