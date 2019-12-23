В Мурманской области отпустили по домам школьников, избивших полицейских

Следствие отправило несовершеннолетних подозреваемых под присмотр родителей и опекунов.

Всех школьников, подозреваемых в избиении полицейских в городе Апатиты Мурманской области, пока отпустили по домам. Об этом Лайфу рассказала старший помощник руководителя районного СУ СКР Алина Александрович.

— В отношении них избрана мера пресечения в виде присмотра над несовершеннолетними подозреваемыми, и эти лица переданы под присмотр законных представителей, — рассказала Александрович.

В СК также добавили, что пока установлены и допрошены четверо подозреваемых в нападении. Все они — несовершеннолетние.

Напомним, что по факту избиения полицейских в Мурманской области возбуждено уголовное дело.