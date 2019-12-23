Лавров увидел интерес Трампа к посещению парада в Москве на 9 Мая

По его словам, американский президент во время беседы не раз подчёркивал важность этой даты.

Президент США Дональд Трамп проявляет интерес к возможности в следующем году посетить в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Президент Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график, — рассказал Лавров российским сенаторам во время "правительственного часа".

Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин пригласил лидеров Германии, Китая, США, Франции в Москву на юбилей Победы. Дональд Трамп заявлял, что серьёзно рассматривает приглашение российского лидера.

Своё участие уже подтвердили лидер Франции Эмманюэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди.