3D-принтер c AliExpress помог ремонтировать МиГи на 98,7% дешевле, чем раньше

С помощью рядового гаджета с китайского маркетплейса конструкторы нижегородского авиационного завода "Сокол" смогли сильно уменьшить расходы на прототипирование и изготовку деталей.

На ежегодном конкурсе проектов по совершенствованию производственной системы ОАК ведущий инженер-конструктор ОКБ "Сокол" (филиал корпорации "МиГ") Алексей Ленкин поделился одной из самых больших болей своей отрасли. Довольно часто бывает так, что изготовленную для ремонта деталь невозможно установить в самолёт.

Проблема в том, что за десятки лет эксплуатации многая техника ремонтируется не только на "Соколе", но и в строевых частях. А там обслуживание не всегда проводится по стандартам серийного производства. Где-то ставят усиливающие накладки, в другом месте изменяют прокладку трубопровода, в третий раз переносят крепёжные отверстия.

— Получалось, что мы детали разработали, изготовили, время и деньги потратили, а установить их нет возможности, — говорит Алексей Ленкин.

Причём изготовление деталей — дело не из дешёвых и не из быстрых. В среднем разработка и примерка одной запчасти занимает 340 часов. Цена — от 2 до 78,5 тыс. руб. Причём некоторые детали приходится переделывать по два, а то и три раза.

Проблему Ленкин решил с помощью обычного 3D-принтера с AliExpress. На нём конструкторы делают пластиковые макеты будущих деталей и примеряют к системе. Только после того, как нужные размеры были найдены, заказывается настоящая запчасть на "Соколе".

Цена макета, например, фигурной прокладки более чем в 70 раз ниже изготовления "боевой" детали. Стоимость прототипа кронштейна для сигнализатора замка основной опоры шасси ниже почти в 200 раз детали.

Источник ОАК сообщает, что за год "Сокол" изготовил 42 детали, которые не подошли с первого раза. На их создание ушёл примерно 1 млн руб. Для сравнения: печать пластиковых макетов обошлась бы в примерно 12 тыс. руб.