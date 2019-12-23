Нарышкин назвал Петра I одним из первых разведчиков

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал о формировании службы внешней разведки в России и назвал одним из первых разведчиков Петра I.

— Несколько дней назад служба внешней разведки отметила 99 лет и вступила в свой юбилейный вековой год. Ещё Пётр I занимался разведкой, сам добывал информацию, — подчеркнул Нарышкин, добавив, что внешняя разведка и сейчас остаётся эффективным инструментом.

Напомним, ранее прошла торжественная церемония в честь 100-летнего юбилея внешней разведки России. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр просвещения Ольга Васильева.