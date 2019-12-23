В McDonald's заступились за работников, выгнавших из кафе замерзающего мужчину

Сотрудники ресторана действовали по установленным правилам, заявили в российском представительстве американской сети ресторанов.

Компания "Макдоналдс" заступилась за своих сотрудников, которые в Тюмени не пустили погреться замерзающего на улице мужчину. Об этом радиостанции "Говорит Москва" заявила менеджер по маркетингу сети ресторанов быстрого питания Наталия Панова.

По её словам, работники заведения действовали по инструкции и не имели права кого-либо впускать в это время.

— В период с 06:00 до 01:00 доступ на территорию предприятия посторонних лиц и лиц без определённого места жительства запрещён как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия, — сказала Панова.

Ранее Лайф писал, что инцидент произошёл в Тюмени в ночь с 22 на 23 декабря около двух часов. Сотрудники ресторана "Макдоналдс" отказались пустить погреться мужчину, пока к нему ехала скорая помощь. Работники ресторана не позволили ему даже зайти в тамбур между залом и улицей.