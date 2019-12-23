Renault отзывает более 78 тысяч кроссоверов по всей России

Отзыв автомобилей связан с дефектом, из-за которого во время движения может внезапно открыться капот.

Компания Renault отзывает более 78 тысяч автомобилей модели Kaptur по всей России. Об этом сообщает Росстандарт.

— Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота, — говорится в сообщении Росстандарта.

В ведомстве отметили, что всего по стране отзовут 78 тысяч 461 автомобиль, реализованный в период с сентября 2015 года по настоящее время. На всех машинах будет произведена замена петли замка капота.

Владельцы автомобилей, попавших в список, будут уведомлены по телефону или СМС. Также хозяева кроссоверов могут самостоятельно узнать, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить специальный код на кузове автомобиля с перечнем на сайте ведомства.

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