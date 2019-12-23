Сигнал о пожаре сработал в российском модуле МКС

Специалисты подмосковного Центра управления полётами рекомендовали космонавтам взять пробы воздуха, чтобы определить содержание продуктов горения. Результаты уже известны.

В российском модуле МКС сработала противопожарная сирена, однако экипаж посчитал её ложной. Об этом во время сеанса связи доложил наземным специалистам российский космонавт Александр Скворцов.

ЦУП попросил космонавтов на всякий случай взять пробы воздуха анализатором на содержание продуктов горения. Как сообщает РИА "Новости", показания прибора оказались нулевыми.

Отметим, что в настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Совсем недавно на Международной космической станции вновь сломался туалет в американском сегменте. На время ремонта американские покорители космоса приходили "в гости" в российскую часть станции.

Ранее космонавты рассказали, как выживать в космосе в случае поломки всех туалетов на МКС.