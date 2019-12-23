"Победили!" Путин пообщался со строителями Крымского моста — видео

Президент России Владимир Путин открыл сегодня движение по железнодорожной части Крымского моста. Путь из Керчи в Тамань занял около 20 минут. За это время глава государства побывал в кабине машиниста, а затем за стаканом чая пообщался с рабочими.

— Вы уже не первый раз катаетесь? — пошутил президент, заходя в вагон.

— Что можно сказать хорошего — победили, спасибо всем. Всё это вклад огромного коллектива, — ответили ему строители.

— По сути, это ещё один мост, — добавил президент, имея в виду две части — автомобильную и железнодорожную.

Напомним, 18 декабря железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной. Первый пассажирский поезд пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря. Сейчас этот самый состав отправился с перрона Московского вокзала в Петербурге.