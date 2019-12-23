На Урале спецназ ФСИН поучил школьников разгонять бунтующих зэков — видео

Мальчикам и девочкам показали, как правильно бить дубинкой снизу и сверху и что при этом нужно кричать.

В одной из школ города Златоуста на Южном Урале прошло необычное посвящение пятиклассников в кадеты. На торжественной линейке перед школьниками и их родителями выступил спецназ ФСИН, который показал применение приёмов разгона массовых беспорядков в колониях.

На кадрах с мероприятия видно, как отделение спецназа в униформе и со щитами выполняет команды по нанесению ударов и оттеснению условных нарушителей. Но необходимость подобного урока оценили далеко не все.

— В златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. "Палкой сверху бей!" — звучало на весь зал. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине, — написала на своей странице депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Напомним, ранее в Татарстане в учениях полицейских в новотроицкой школе Тукаевского района были задействованы ученики девятого класса. Скандал разразился, когда кадры с места событий появились в соцсетях. После происшествия начальница районного отдела Министерства образования республики написала заявление об увольнении.