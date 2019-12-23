"В добрый час!" Путин дал старт первому поезду из Петербурга в Крым

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии отправления первого поезда Санкт-Петербург — Севастополь, маршрут которого пролегает к полуострову через Крымский мост. Российский лидер связался с Северной столицей по телемосту.

— В добрый час! — сказал глава государства.

Первой поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) стартовал с Московского вокзала. В пути состав будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 9:25 по московскому времени.

Напомним, что сегодня Путин символически открыл передвижение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту и дал оценку движению поезда.

Ранее четыре года строительства Крымского моста показали в одном видео.