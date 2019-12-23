Работница наворовала в колонии масла на десятки тысяч рублей

Продукт предназначался для приготовления пищи осуждённым. Возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Тагиле бывшая сотрудница исправительной колонии предстанет перед судом за хищение подсолнечного масла. За 2017–2018 годы она похитила и продала более 900 килограммов продукта, причинив колонии ущерб на 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

— [Обвиняемая] совершила два оконченных эпизода растраты излишков от вверенного ей подсолнечного масла, предназначавшегося для приготовления пищи осуждённым колонии, а также один эпизод покушения на растрату данного продукта, — рассказали в СКР.

В ведомстве уточнили, что в третьем покушении содействие ей оказывал её сожитель. Вместе они планировали похитить более 2300 килограммов подсолнечного масла, однако были раскрыты сотрудниками правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против обоих фигурантов дела. Женщина обвиняется в растрате с использованием служебного положения, а её 48-летний сожитель — в пособничестве в покушении на растрату.

А ранее в колонию строгого режима отправили хозяев тульского кота-наркокурьера.