Совет Федерации утвердил повышение МРОТ с 1 января

Он вырастет на 850 рублей, или 7,5 процента. Изменение коснётся примерно 3,2 миллиона человек.

Совет Федерации утвердил закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года. Согласно документу, новая сумма составит 12 130 рублей, тогда как сейчас это 11 280 рублей.

Напомним, что Госдума одобрила закон о повышении МРОТ на 7,5% ещё 12 декабря.

По оценке Минтруда, повышение минимального уровня оплаты труда затронет в России около 3,2 миллиона человек. Около половины из них — это бюджетники, работающие в государственных и муниципальных органах. На повышение МРОТ из бюджета будет направлено 20,9 миллиарда рублей, из федерального — примерно четверть этой суммы.