"МегаФон" и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

"МегаФон" и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, в рамках которого клиенты оператора получат бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты смогут бесплатно общаться и пользоваться Интернетом в путешествиях.

Услуга будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ею воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет актуален в поездке.

В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб Интернета. К долгосрочному проекту "МегаФона" уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира. Пока известно, что акция продлится весь 2020 год. Продолжение сотрудничества не исключено.

— Мы запускаем это партнёрство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники — особое время, когда быть на связи с родными и близкими — главная ценность для каждого. В среднем в роуминге россияне тратят около трёх минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении, — говорит коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

Booking считает устранение любых неудобств из клиентского опыта одной из основных целей сервиса. Благодаря тандему с российским оператором Booking надеется увеличить количество пользователей, которые найдут идеальные объекты для размещения.

— Мы рады в партнёрстве с "МегаФоном" сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнёрствам.

"Мегафон" — всероссийский оператор цифровых возможностей и трёхкратный обладатель награды за самую быструю сеть мобильной связи в России от компании Ookla. Услугами компании пользуется 77,6 млн клиентов.