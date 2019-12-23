Цена за транзит газа через Украину следующие пять лет будет фиксированной

Цена за транзит российского газа через территорию Украины на последующие пять лет будет фиксированной. Об этом главе правительства РФ Дмитрию Медведеву доложил вице-премьер Дмитрий Козак.

— Мы зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твёрдым и определён на все пять лет, — сказал он.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".