Выяснилось, какой алкоголь россияне чаще покупают перед Новым годом

Чаще всего перед Новым годом россияне покупают пиво. К такому выводу пришли журналисты издания News.ru, проанализировав фискальные данные компании "Такском", полученные с первого по 16 декабря. Помимо пива в тройке лидеров оказались также вино и водка. Эти напитки россияне покупали в среднем за 87, 301 и 252 рубля соответственно.
Далее в рейтинге популярных горячительных напитков разместились коньяк, шампанское и настойки. Коньяк приобретали в среднем за 476 рублей, игристый напиток — за 351 рубль, а настойки — по 240 рублей. Замкнули десятку лидеров сидр (107 рублей), ром (815 рублей), джин (798 рублей) и виски (1020 рублей).
В издании отметили, что сильнее всего в России за прошедший год сократились продажи вермута, текилы, абсента и бренди. А вот кальвадос, коньяк и игристые вина, напротив, стали покупать чаще.
Ранее Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола россиян. Регионом, где праздник обойдётся дешевле всего, оказалась Ингушетия. Там праздничное застолье будет стоить всего 3500 рублей.
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