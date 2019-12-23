Совфед разрешил вернуть курилки в аэропорты

Члены Совета Федерации в ходе очередного заседания сегодня одобрили законопроект, согласно которому в здания российских аэропортов могут быть возвращены курилки.
Принятый документ устанавливает несколько условий для существования таких выделенных мест. Так, у курительных комнат должны быть непрозрачные стены и хорошая вентиляция. Воспользоваться услугами курилок смогут пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс или находятся в терминале транзитом.
Напомним, запрет на курение в общественных местах в России действует с 2013 года. Сначала дымить запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках и в самолётах. На следующий год запрет распространился на гостиницы, кафе, поезда, вокзалы, аэропорты и рестораны.
Минздрав ранее предлагал ограничиться установкой двух курилок на аэропорт.
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