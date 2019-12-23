Ротенберг оценил запуск поездов до Крыма: Шампанское должно литься рекой

Аркадий Ротенберг, глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж", которая занималась строительством Крымского моста, прокомментировал Лайфу старт железнодорожного сообщения между полуостровом и континентальной частью России через Керченский пролив. По его мнению, сегодня не только можно, но и нужно поднять бокал за успешную реализацию проекта, ведь он был общенациональным.
— Это не только наш проект, это не только наша команда, это проект, я считаю, всей страны. Все те, кто болел за этот проект, все те, кто хотел, чтобы это было построено. Особенно это, наверное, радостно крымчанам. Поэтому, я думаю, ура, и шампанское должно литься рекой, — заявил Ротенберг.
Напомним, что президент Владимир Путин стал первым пассажиром поезда, который отправился сегодня по железнодорожной части Крымского моста. А первый регулярный пассажирский поезд, стартовавший также сегодня из Санкт-Петербурга, пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря.
Сегодня президент пошутил о докладе Ротенберга по Крымскому мосту. У главы государства даже появились сомнения: не выпил ли бизнесмен перед этим.
Ранее Лайф узнал цену на билеты в поезде "Таврия". Минимальная стоимость поездки из Москвы в Симферополь в вагоне купе обойдётся в 2966 рублей, в СВ — 9952 рубля.
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