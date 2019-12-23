Ротенберг оценил запуск поездов до Крыма: Шампанское должно литься рекой

Бизнесмен считает, что жители разных регионов, но прежде всего самого полуострова должны поднять бокал.

Аркадий Ротенберг, глава совета директоров компании "Стройгазмонтаж", которая занималась строительством Крымского моста, прокомментировал Лайфу старт железнодорожного сообщения между полуостровом и континентальной частью России через Керченский пролив. По его мнению, сегодня не только можно, но и нужно поднять бокал за успешную реализацию проекта, ведь он был общенациональным.

— Это не только наш проект, это не только наша команда, это проект, я считаю, всей страны. Все те, кто болел за этот проект, все те, кто хотел, чтобы это было построено. Особенно это, наверное, радостно крымчанам. Поэтому, я думаю, ура, и шампанское должно литься рекой, — заявил Ротенберг.

Напомним, что президент Владимир Путин стал первым пассажиром поезда, который отправился сегодня по железнодорожной части Крымского моста. А первый регулярный пассажирский поезд, стартовавший также сегодня из Санкт-Петербурга, пройдёт по Керченскому мосту в ночь на 25 декабря.

Сегодня президент пошутил о докладе Ротенберга по Крымскому мосту. У главы государства даже появились сомнения: не выпил ли бизнесмен перед этим.

Ранее Лайф узнал цену на билеты в поезде "Таврия". Минимальная стоимость поездки из Москвы в Симферополь в вагоне купе обойдётся в 2966 рублей, в СВ — 9952 рубля.