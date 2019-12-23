Фермер Сирота надеется передать сыр Путину. Хотя бы с 15-го раза

Сыровар уже жаловался главе государства, что охрана не пропускает его вкусные подарки.

Президент Владимир Путин сегодня работает в Адыгее, где у него ожидается насыщенная программа: выставка продукции агропромышленного комплекса, а также встреча с представителями общественности, на которой будут обсуждаться вопросы сельского хозяйства. Среди гостей — известный фермер Олег Сирота, который приготовил Путину в подарок головку сыра. Да не простого, а сорта бергкезе. Это немецкий сорт сыра, который российский лидер мог пробовать, когда работал в Германии.

— Я хочу, чтобы президент попробовал его на вкус и сказал, удалось ли нам импортозамещение или нет, — рассказал он.

Именно с этим сортом сыра фермер Сирота планирует покорять Европу. Экспортные поставки стартуют уже в 2020 году.

— Так что содрогнутся Вена, Париж и Берлин от русского сыра. Ну, в хорошем смысле — от его аромата, — отмечает сыровар.

Кстати, это уже юбилейная, 15-я, попытка фермера передать сыр Путину, но из-за бдительности службы безопасности сделать этого никак не удавалось. Этот вопрос расстроенный фермер поднимал даже на встречах с российским лидером. На одной из них Путин в шутку укорил охранников за то, что они сами съедают предназначенные ему угощения.

Ранее Сирота рассказывал, что в среднем головка сыра бергкезе зреет от года. Однако угощение для президента ждёт своего часа уже пять лет.