Девочка нашла в праздничной открытке просьбу о помощи от "рабов" из Китая

Сеть супермаркетов Tesco сразу разорвала торговые отношения с китайским партнёром.

Маленькая жительница Великобритании Флоренс Уиддикомб купила набор поздравительных открыток в сети супермаркетов Tesco и обнаружила на рождественской карточке просьбу о помощи. Об этом сообщает Би-би-си.

— Нас принуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию, — говорилось в сообщении.

Оказалось, что послание оставили заключённые, которых заставляют создавать праздничные открытки в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае.

Неизвестные также просили того, кто обнаружит данную запись, связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который также был заключённым этого исправительного учреждения несколько лет тому назад. Хамфри посадили в тюрьму в 2013 году, обвинив в незаконной продаже личных данных.

Шестилетняя Флоренс показала открытку взрослым. Родители девочки сначала отнеслись к тексту скептически, однако всё же решили связаться с Хамфри и передать ему письмо.

В беседе с изданием The Times журналист заявил, что, скорее всего, знает, кто написал письмо, но "никогда не раскроет имени автора".

Сеть супермаркетов Tesco уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой из-за открытки, в которой было письмо заключённого. При этом отметим, что на фабрике Zheijiaмng Yunguang Printing, которая оказалась замешанной в скандале, проверка прошла около месяца назад. Теперь предприятие ждёт повторная инспекция.