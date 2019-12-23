В Красноярске врачи сделали аборт таракану

Самка никак не могла разродиться, и её владелец переживал, что питомица скончается у него на руках.

В одном из красноярских ветеринарных центров проведена уникальная медицинская операция — на хирургическом столе в качестве пациента оказалась самка таракана-архимандрита. Насекомому потребовалось удалить капсулу, в которой созревает потомство (оотеку), поскольку из-за неё жизнь самки находилась под угрозой.

— К нам поступил звонок, что таракан рожает и не может разродиться. Самка родила, хозяин говорит, 10−20 штук, но, к сожалению, капсула, в которой хранится оотека, не ушла. Мы решили оперировать, удалили капсулу. Уникальность операции в том, что это самый первый случай по операциям на тараканах, в Красноярске никто ранее не оперировал тараканов, — рассказала ТАСС ветеринар Дания Пух.

Она рассказала, что из-за отсутствия опыта даже обращалась за консультацией к коллегам из Испании. Сложности были и с анестезией: маска не прилегала к телу таракана, медикам пришлось дышать наркозом. Вся операция заняла около часа, теперь жизни её пациентки угрозы нет. Однако потомства данная самка таракана больше не принесёт.

К успехам красноярских ветеринаров со скепсисом отнёсся заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных Томского госуниверситета (ТГУ) Владимир Романенко. Он согласился, что операция действительно уникальна, однако её необходимость была спорна.

— В первый раз такое слышу — их (тараканов. — Прим. Лайфа) обычно усыпляют и всё. Архимандриты плодятся, слава богу, хорошо, но живут коротко. Спасать отдельно взятую особь не имеет смысла. Это лабораторное животное, его завезли, и оно есть во многих городах — во всех вузах есть, где изучают зоологию беспозвоночных, — сказал Романенко.

Вид таракана-архимандрита распространён в лесах Коста-Рики и Панамы. Длина взрослой особи составляет 75−85 мм, однако самки могут достигать длины до 100 мм. Архимандриты живут около двух лет и лишь дважды за жизнь приносят потомство, при этом являются живородящими насекомыми.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об угрозе нашествия "супертараканов" в мегаполисах из-за роста устойчивости насекомых к ядам.