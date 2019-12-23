Риелторы нашли самую дорогую двушку для аренды в Москве

Двухкомнатная квартира расположена в одной из башен делового центра "Москва-Сити".

Самая дорогая для аренды двушка в Москве, выставленная на рынок недвижимости в этом месяце, находится в деловом районе "Москва-Сити". Месячная аренда двухкомнатной квартиры в башне "Око" площадью 115 квадратных метров обойдётся в 450 тысяч рублей, сообщает "Инком-Недвижимость".

На втором месте расположилась квартира в башне "Санкт-Петербург" того же делового центра. Двухкомнатные апартаменты площадью 191 квадратный метр обойдутся арендаторам в 320 тысяч рублей в месяц.

Третье место заняла двушка в Леонтьевском переулке Пресненского района. Квартира находится в пятиэтажном особняке и имеет площадь 80 квадратных метров. Аренда такой жилплощади обойдётся ровно в 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты рассказали, за сколько можно снять самую дорогую однушку в столице, площадь которой составляет 250 квадратных метров.