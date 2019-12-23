Сестра найденной спустя 16 лет россиянки: Нашу собаку она узнала, а нас — нет

Юлия пропала в 2003 году. Долгих 16 лет семья о ней ничего не знала — всё это время девушка провела в психоневрологическом интернате.

Всю Россию облетела история о потерявшей память девушке, которая спустя 16 лет, проведённых в психдиспансере, нашла семью. Родная сестра Юлии рассказала Лайфу, как ей позвонили из УФМС России с радостной новостью и как проходило общение с нашедшейся родственницей.

Напомним, 16-летняя Юлия из Томска пропала в 2003 году. Долгих 16 лет семья о ней ничего не знала. Всё это время девушка провела в психоневрологическом интернате Красноярска, так как не помнила ничего из своей жизни. С помощью волонтёров удалось найти родственников девушки.

Нелли Семёновой, сестре Юлии, позвонила инспектор УФМС России и уточнила, она ли ищет родственницу. Когда выяснилось, что Юлия — в Красноярске, Нелли связалась с психдиспансером.

— У нас разговор состоялся, она задавала вопросы, чтобы действительно уточнить, родственники мы или нет, есть ли фотографии с тех времён. Юля не узнала никого из нас по фотографиям, она могла этого не показать, она узнала только собаку, которая с нами проживала, — рассказала Лайфу Нелли.

Сейчас она занимается вопросами документов. Женщина также готова забрать сестру домой.