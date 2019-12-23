Москва выразила готовность передать Нидерландам данные для суда по MH17

Ранее соответствующий запрос в Россию направлял министр иностранных дел этой страны Стеф Блок.

Россия готова представить Нидерландам данные для судебного слушания по делу о крушении рейса MH17. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать для прояснения всех обстоятельств трагедии.

— Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы представить имеющиеся у нас данные, — приводит ТАСС слова Чижова.

Ранее передать соответствующие данные Россию попросил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Напомним, Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии" был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые были на борту. С тех пор работает международная следственная группа, которая выясняет причины трагедии. Предполагается, что суд должен начаться 9 марта 2020 года. Малайзия ранее выражала недовольство результатами расследования.