Путин назвал стратегической задачей перенос железной дороги от побережья Сочи

Российский лидер поручил Министерству транспорта просчитать стоимость данного проекта.

Президент России Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Чёрного моря в районе Сочи является стратегической задачей. Об этом глава государства сказал в ходе осмотра стендов развития транспортной инфраструктуры юга России.

В ходе мероприятия глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал российскому лидеру о ближайших планах на автомобильные дороги в регионе. Он подчеркнул, что часть из них будет реконструирована. В свою очередь, Путин обратил внимание на дорожный участок между Геленджиком и Сочи, в частности на дорогу от Геленджика до Джубги.

Дитрих ответил, что этот участок сложный из-за того, что дорога идёт в гору, однако у тех, кто едет с севера к Керченскому проливу, есть возможность воспользоваться новой дорогой.

— И здесь (от Геленджика до Джубги. — Прим. Лайфа) надо делать. Стратегическая задача — полотно отодвинуть от побережья, — подчеркнул президент и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.

Ранее сегодня президент России открыл передвижение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, дал старт первому поезду из Петербурга в Крым и приехал в Адыгею на совещание по вопросам сельского хозяйства. Лайф вёл прямую трансляцию с заседания.