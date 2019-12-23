Путин пошутил над полпредом Утиновым: Верни колбасу, я всё прощу

На выставке в Адыгее местные производители представили хлеб, кондитерские изделия, чай, мёд, сыры, молоко, консервы, пиво и другие продукты.

Президент Владимир Путин пошутил над своим полпредом в ЮФО Владимиром Устиновым во время посещения агро-выставки в Адыгее. Среди многочисленных экспонатов там представили несколько сортов колбас. Один образец, видимо, привлек внимание Устинова. Он взял палку колбасы в руки и начал осматривать этикетку. В этот момент и прозвучала реплика . президента.

— Верни колбасу, я всё прощу, — пошутил Путин, перефразировав цитату Остапа Бендера.

Как уже сообщал Лайф, у главы государства в Адыгее выдалась насыщенная программа. После выставки он отправился на встречу с представителями общественности, где обсуждаются вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий в России.