Путин исполнил новогоднее желание тяжело больного мальчика из Ставрополья

Мальчик уже прибыл на горнолыжный курорт в Красной Поляне. Президент пожелал ребёнку как следует отдохнуть.

Во время рабочего визита в Адыгею президент России Владимир Путин позвонил 10-летнему Андрею Кочетову из Ставропольского края, новогоднее желание которого в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил глава государства. Ребёнок мечтал побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. Андрей прибыл на зимние курорты накануне, он уже даже покатался на лыжах.

— Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался? Понравилось тебе? — спросил Путин.

Президент поинтересовался погодой в Красной Поляне, много ли снега в горах и впечатлениями мальчика от посещения курорта, а также планами на ближайшие дни.

— На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем. Договорились. Я попрошу своих коллег, они организуют тебе катание. Всё, договорились, Андрюш, давай, завтра ещё покатайся, — сказал Владимир Путин и попросил мальчика быть аккуратнее на горных склонах, ведь горные лыжи — довольно экстремальный вид спорта. — Обещаешь? Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра.

Напомним, 10-летнему Андрею Кочетову из Ставропольского края в 2013 году врачи поставили опасный для жизни диагноз. Лечение внесло значительные ограничения в жизнь ребёнка.