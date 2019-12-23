Путин — о нехватке ФАПов в сёлах: Разгильдяйство и хамство

Он заявил, что людям нужен результат, а не объяснение, почему не получается открыть пункты.

Президент России Владимир Путин на совещании в Адыгее по вопросам сельского хозяйства заявил, что необходимо устроить разбор полётов и выяснить, почему в отдалённых населённых пунктах не открываются фельдшерско-медицинские пункты.

— Это хамство. Разгильдяйство и хамство. Давайте там устроим разбор полётов <...> Нам и людям нужен результат, а не ссылка на причины, почему этого нельзя сделать, — заявил президент.

Он также отметил, что деньги на ФАПы из бюджета выделяются, а их отсутствие в сёлах — это результат плохой организации. Путин добавил, что даст правительству и ведомствам поручение разобраться в ситуации.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился подготовить для него доклад о решении проблемы с ФАПами на селе.