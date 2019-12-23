Глава Boeing ушёл в отставку на фоне скандала с катастрофами 737 MAX

Главной задачей нового руководства станет безопасное возвращение самолётов этой модели на рынок.

Руководитель американской авиастроительной компании Boeing Деннис Меленберг подал заявление об отставке на фоне скандала с гибелью сотен человек при крушении лайнеров 737 MAX. Об отставке сообщается на официальном сайте корпорации.

Как отметили в пресс-службе, заменит Денниса Меленберга на посту руководителя компании Дэвид Кэлхун. Его первоочередной задачей станет "безопасное возвращение 737 MAX" к полётам, говорится в сообщении компании.

Напомним, компания Boeing была вынуждена временно прекратить выпуск самолётов 737 MAX из-за череды авиакатастроф с участием данных моделей. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

Причиной произошедшего были названы проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий большинство стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX.